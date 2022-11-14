Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Германии решили национализировать бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania. Она в июне сменила название на SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минэкономики страны (оно пока не опубликовано на сайте ведомства). В сентябре о планах национализировать SEFE сообщал Spiegel.

Вскоре Минэкономики сообщило, что правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании от госбанка KfW с 11,8 млрд евро до 13,8 млрд евро. Значительная часть кредита позднее должна быть конвертирована в акционерный капитал. Для национализации будет использована госкомпания Securing Energy for Europe Holding GmbH, которая выкупит акции SEFE Securing Energy for Europe GmbH за 225,595 млн евро.

Ранее сообщалось о госкредите банка развития KfW трейдеру на $10,4 млрд.

В апреле 2022 года Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае Россия ввела ответные санкции, запретив любые сделки со всеми компаниями группы Gazprom Germania.