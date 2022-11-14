ГК "Русагро" разработала "антикризисный" план для приграничных активов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" подготовила планы работы активов, расположенных вблизи госграницы в Белгородской области, на случай ухудшения ситуации, сообщил финансовый директор группы Александр Тарасов.

"По всем активам, которые у нас находятся в непосредственной близости от границы, у нас есть очень подробные планы, что мы делаем в случае ухудшения ситуации, - заявил он на телефонной конференции. - Для нас, безусловно, главное - обеспечить безопасность людей, поэтому мы этим очень внимательно занимаемся, и все внутренние планы на этот счет есть".

В Белгородской области расположены сахарные заводы и элеваторы "Русагро", а также существенная часть земельного банка, напомнил он. Сейчас работа в регионе продолжается, в частности, работают все сахарные заводы компании.

"Достаточно существенная часть земельного банка приходится на Белгородскую область, но при этом надо понимать, что Белгородская область большая, не только приграничная", - отметил Тарасов.

"Русагро" производит сахар, свинину, подсолнечное масло, майонез и маргарин.