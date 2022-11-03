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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

"Юнипро" продолжает переговоры с Uniper по дивидендам

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Юнипро" продолжает переговоры с материнской компанией Uniper по вопросу дивидендов, сообщил финдиректор "Юнипро" Ульф Баккмаейер на телефонной конференции с аналитиками.

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"Юнипро" проинформирует инвесторов, когда будут найдены какие-то решения, отметил он.

На данный момент компания не обсуждает buyback, как один из вариантов, сказал гендиректор компании Максим Широков.

Весной "Юнипро" перенесла выплату дивидендов за 2021 год в размере 12 млрд рублей с лета на декабрь 2022 года. Отсрочка дивидендных выплат связана с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности, сообщала компания.

Тогда компания ожидала, что решение о выплате дивидендов в декабре будет принято в октябре, всего акционеры в 2022 году могут получить 10-20 млрд рублей.

В конце апреля Uniper (основной акционер "Юнипро" с долей 83,73%) сообщал, что не рассчитывает на майские дивиденды от своей российской дочерней компании. Uniper будет оценивать возможность получить прибыль от "Юнипро" в том или ином виде, сообщала компания.

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

Весной 2022 года Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в России и возобновлении процесса продажи "Юнипро".

Uniper Юнипро Ульф Баккмайер Максим Широков
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