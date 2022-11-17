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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Чистая прибыль Siemens в IV финквартале выросла более чем вдвое

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в четвертом квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль более чем в два раза благодаря росту выручки и продаже активов.

Как сообщается в пресс-релизе германской компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,91 млрд евро по сравнению с 1,33 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

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Выручка повысилась на 18% - до 20,57 млрд евро.

Объем заказов увеличился на 14% и достиг 21,82 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 2,55 млрд евро, выручку на уровне 19,3 млрд евро и заказы на уровне 19,89 млрд евро.

Siemens в минувшем квартале зафиксировала единовременный доналоговый доход в размере 1,1 млрд евро в связи с продажей бизнеса по обработке писем и посылок.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - подскочила на 38% и составила 3,16 млрд евро. Рентабельность по этому показателю повысилась до 16,2% с 14% годом ранее.

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Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) в минувшем квартале увеличилась на 25% - до 5,68 млрд евро, департамента интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 23%, достигнув 5,17 млрд евро. Доходы подразделения транспортного машиностроения (Mobility) повысились на 7%, составив 2,69 млрд евро.

Подразделение Siemens Healthineers, выпускающее диагностическое медицинское оборудование, увеличило выручку на 16% - до 6 млрд евро.

Руководство Siemens также предложило повысить размер годовых дивидендов до 4,25 евро на акцию с 4 евро.

Котировки акций компании подскочили на 6,7% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость Siemens снизилась на 15,4%, до 98,79 млрд евро, в то время как фондовый индекс DAX потерял 10,2% за этот период.

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