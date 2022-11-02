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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Спад ВВП России в сентябре углубился до 5% с 4% в августе

Спад ВВП России в сентябре углубился до 5% с 4% в августе
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в сентябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 5,0% в годовом сравнении после снижения на 4,0% в августе (оценка уточнена с 4,1%), на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

По оценке министерства, спад ВВП РФ в III квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале.

Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,0%.

В министерстве отмечают, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории и подтверждают прогноз снижения экономики по итогам 2022 года на уровне 2,9%.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, в сентябре рост ВВП ускорился в помесячном выражении до 2,1% м/м после плюс 1,8% м/м в августе. Вместе с тем на фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила минус 5,0% г/г, в целом за 3 квартал - минус 4,4% г/г. Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит минус 2,9%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы Банка России

Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ. Банк России на прошлой неделе улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 2,1%.

Минэкономразвития РФ ВВП
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