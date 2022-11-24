Заседание по иску Генпрокуратуры к Exxon в Южно-Сахалинском суде назначено на 31 января

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд провел первое заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему оператору проекта "Сахалин-1" Exxon Neftegas Limited и назначил следующее заседание на 31 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судебной системы региона.

Там добавили, что суд решил продолжить рассмотрение иска федеральной Генпрокуратуры и областного Минфина к компании.

14, 19 и 27 октября предварительные заседания суда переносились из-за неявки ответчика, но с учетом мнения сторон и надлежащего уведомления ответчика суд принял решение начать рассмотрение иска по существу с 24 ноября.

Генпрокуратура подала иск в Южно-Сахалинский горсуд 26 сентября. Подробности иска не приводятся, в пресс-службе судебной системы и в пресс-службе правительства региона их не комментируют. Третьими лицами по делу заявлены Министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС.

Управление ФССП по Сахалинской области по решению того же суда наложило арест на активы Exxon Neftegas, следует из банка данных исполнительных производств. Южно-Сахалинский горсуд выдал исполнительный лист об аресте 27 сентября, организация-взыскатель - Генпрокуратура РФ. Список активов и другие подробности не уточняются.

В апреле Exxon Neftegas объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1", а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне. В соответствии с указом президента от 14 октября в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта - ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом компании-оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", получившее 11,5% в ее уставном капитале (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра".

Доля иностранных участников в размере 80%, из которых 30% было у Exxon, 30% - у SODECO и 20% - у ONGC, при учреждении находилась на балансе самого ООО. В ноябре в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ ONGC и SODECO получили соответствующие доли в уставном капитале нового оператора. Exxon Mobil заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из бизнеса в России.