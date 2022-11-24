Партнером "Газпром нефти" по бывшему СП с Repsol стал "ЛУКОЙЛ"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Освоением Карабашских участков в Ханты-Мансийском АО, которое до недавнего времени "Газпром нефть" вела в партнерстве с испанской Repsol, теперь будет заниматься ее СП с российской НК - "ЛУКОЙЛом".

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 23 ноября управляющей компанией ООО "Евротэк-Югра", разрабатывающего месторождение, стал "Меретояханефтегаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", созданное в феврале.

Ранее "Евротэк-Югра" было СП "Газпром нефти" и испанской Repsol. Однако испанская компания вышла из этого актива. В конце 2021 года "Газпром нефть" выкупила у нее 50% "Евротэк-Югра".

В "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛе" не ответили на запрос "Интерфакса".

"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными - на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта - месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское; извлекаемые запасы нефти - около 34 млн тонн). Добыча пока не ведется, но "Газпром нефть" уже готовится к разработке.

"Евротэк-Югра" становится вторым предприятием из числа российских активов "Газпром нефти", куда в качестве партнера входит "ЛУКОЙЛ".

В 2021 году "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" создали первое паритетное СП на базе "Меретояханефтегаза" - по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале.