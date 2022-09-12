"Коммерсантъ" сообщил, что "ЛУКОЙЛ" может получить долю Repsol в СП с "Газпром нефтью"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" может расширить сотрудничество с "ЛУКОЙЛом", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югры", которая занимается освоением Карабашских участков в Ханты-Мансийском АО, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их сведениям, "ЛУКОЙЛ" может получить в этом СП долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol. Эта компания в конце 2021 года вышла из российских активов и, в частности, продала свою долю в "Евротэк-Югре" "Газпром нефти" . Теперь "Газпром нефти" принадлежит 100% в проекте.

В "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛе" не ответили на запрос журналистов.

О том, что в "ближайшее время" может быть объявлено о "новом партнерстве" по "Евротэк-Югра", в конце августа говорил замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными - на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта - месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское; извлекаемые запасы нефти - около 34 млн тонн). Добыча пока не ведется, но "Газпром нефть" уже готовится к разработке.

СП на базе "Евротэк-Югра" может стать вторым значимым партнерством "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа" - в 2021 году они уже создали паритетное СП на базе "Меретояханефтегаза" по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале.