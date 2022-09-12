Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

"Коммерсантъ" сообщил, что "ЛУКОЙЛ" может получить долю Repsol в СП с "Газпром нефтью"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" может расширить сотрудничество с "ЛУКОЙЛом", создав совместное предприятие на базе "Евротэк-Югры", которая занимается освоением Карабашских участков в Ханты-Мансийском АО, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

ЭкономикаRepsol уйдет из нефтяных проектов в России ради декарбонизацииЧитать подробнее

По их сведениям, "ЛУКОЙЛ" может получить в этом СП долю, ранее принадлежавшую испанской Repsol. Эта компания в конце 2021 года вышла из российских активов и, в частности, продала свою долю в "Евротэк-Югре" "Газпром нефти" . Теперь "Газпром нефти" принадлежит 100% в проекте.

В "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛе" не ответили на запрос журналистов.

О том, что в "ближайшее время" может быть объявлено о "новом партнерстве" по "Евротэк-Югра", в конце августа говорил замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными - на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта - месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское; извлекаемые запасы нефти - около 34 млн тонн). Добыча пока не ведется, но "Газпром нефть" уже готовится к разработке.

СП на базе "Евротэк-Югра" может стать вторым значимым партнерством "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа" - в 2021 году они уже создали паритетное СП на базе "Меретояханефтегаза" по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале.

Газпром нефть ЛУКОЙЛ Евротэк-Югра ХМАО Repsol Вадим Яковлев Меретояханефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

Курс биткойна поднялся выше $21 тыс. впервые за две недели

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });