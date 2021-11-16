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В "Альфа-банке" призвали ЦБ и брокеров готовиться к появлению в РФ "поколения Reddit"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Поколение Reddit", когда розничные инвесторы объединяются в социальных сетях и мессенджерах для совместной покупки или продажи низколиквидных акций, только начинает формироваться в России, но этот тренд будет расти, причем и в ликвидных бумагах, поэтому брокерам и регулятору следует подготовиться, считает руководитель брокерского бизнеса Альфа-банка Илья Васильев.

"Мне кажется, что "поколение Reddit" на бирже российской еще не сформировано, а только начинает формироваться. Потому что то, что мы видим в Америке, такого влияния на котировки и движения рынков частные инвесторы у нас не имеют, несмотря на то, что их количество сильно выросло в последние годы", - сказал он в ходе онлайн-конференции Банка России "Противодействие инсайду и манипулированию: в поисках новой парадигмы".

"Наверное, это нас еще ожидает, если этот тренд сохранится, и к этому надо готовиться и регулятору, и брокерам. Предпосылки для этого все есть – количество инвесторов растет, социальные сети и интернет – это номер один источник, откуда эти инвесторы берут информацию. Поэтому, может быть, мы через год или два увидим Reddit и в России, и увидим, как комьюнити двигает котировки даже вполне себе ликвидных бумаг", - отметил Васильев.

"Пока те кейсы манипулирования рынком, которые по крайней мере я замечал, связаны в основном с низколиквидными бумагами. Кажется, что эти кейсы были и пять, и десять лет назад. Просто сейчас можно ожидать, что этого будет больше, потому что появилось больше источников информации и больше возможностей манипулировать мнениями инвесторов", - заключил он.

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Как сообщалось ранее, Банк России с начала 2021 года несколько раз выявлял факты манипулирования акциями низколиквидных компаний на российском фондовом рынке. Так, в марте ЦБ РФ обнаружил несколько Telegram-каналов, которые координировали действия частных инвесторов для повышения цены акций ПАО "Россети Юг". В апреле Банк России снова выявил попытку манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний. В обоих случаях ЦБ РФ выдал предписание ряду банков и брокеров о приостановке торговых операций некоторых их клиентов.

Российские инвесторы начали объединяться в Telegram-каналах для координации сделок с низколиквидными акциями вслед за США. В январе 2021 года на американском фондовом рынке произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний. Скачок был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций ряда компаний. Трейдеры, собирающиеся на Reddit и ряде других платформ, включая, например, Discord, сначала взвинтили цены на бумаги GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр, затем – на акции сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. также за счет согласованных покупок бумаг. Так, например, акции GameStop за две недели в январе 2021 года влетели до $483 с около $20. После инвесторы нашли новую цель, переключившись на бумаги Rocket Cos. и других компаний.

Альфа-банк ЦБ РФ Reddit Discord GameStop Rocket Cos

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