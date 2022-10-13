В ЦБ назвали метод борьбы с "разгоном" котировок участниками Telegram

Также там выступили против анонимных телеграм-каналов с анализом рынка

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Практику искусственного "разгона" цен на отдельные акции с использованием телеграм-каналов пока удалось победить, считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Он сказал это на "круглом столе" на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

"По недобросовестным практикам, которые были а-ля Reddit в Telegram организованы для кооперации инвесторов, чтобы загонять цены, в прошлом году. Я думаю, что превентивные меры в виде блокировок, блокировок счетов, привели к тому, что сейчас массового такого желания погонять бумаги, используя Telegram и объединяясь через Telegram, не появляется", - сказал Лях.

Другая часть проблемы, связанной с бурным развитием "рыночных" телеграм-каналов, - недобросовестная аналитика, ее, по мнению Ляха, могут решить элементы саморегулирования.

"Я все-таки остаюсь апологетом того, что должно быть качество аналитики (заверено - ИФ) с помощью организации аналитиков, которая может ставить свой штамп, знак качества", - отметил директор департамента ЦБ.

Саморегулируемой организации в прямом смысле слова в этом сегменте финрынка не нужно, считает Лях: "Это, наверное, не поле для введения регулирования дополнительного".

Знак качества, по его словам, может получить только неанонимная аналитика. "Все, что анонимно, считаем по умолчанию некачественным", - сказал Лях.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев, в свою очередь, отметил, что такая ассоциация сейчас создается, и он считает это "очень положительным шагом". При этом очень важно разграничить инвестиционных консультантов и аналитиков: первые должны остаться в юрисдикции НАУФОР, подчеркнул Тимофеев.

СРО НФА 13 октября анонсировала проведение на следующей неделе учредительного собрания Ассоциации финансовой аналитики (АФА).

Ее целями заявлены "самоорганизация профессионального сообщества для диалога с регулятором; получение и продвижение источника профессиональных стандартов в отрасли, в том числе, в среде независимых аналитиков; защита интересов потребителей финансовой и рыночной аналитики". Инициаторами создания АФА выступили аналитики Павел Пикулев и Александр Кудрин.