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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию

ФРГ и ОАЭ подписали контракт о поставках СПГ в Германию
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в ОАЭ подписал с президентом Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности, сообщает "Аль-Арабийя".

При этом нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE. ADNOC поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.

Накануне Шольц отправился в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов. В сообщениях СМИ отмечалось, что Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках СПГ, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В субботу канцлер ФРГ побывал в Саудовской Аравии. Далее, после ОАЭ, Шольц отправится в Доху, где встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Германия Олаф Шольц ОАЭ
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