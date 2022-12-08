Силуанов считает преждевременным говорить о влиянии потолка цен на бюджет РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - РФ готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС ценового потолка на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Ценовой потолок заработал на этой неделе, в этот механизм на данный момент заложена максимально допустимая цена на российскую нефть в $60 за баррель.

"Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение потолка", - сказал Силуанов журналистам в ответ на просьбу оценить фискальные последствия введения price cap.

Он подчеркнул, что это "абсолютно нерыночный" механизм. "Но рынок не обманешь. Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет влияние и на цены, на объемы потребления на рынке и т.д. Сейчас правительство РФ формирует ответные меры, мы, как заявлял президент, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулируемые цены, потолки цен. Поэтому в ближайшее время РФ ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка", - сказал министр.

"Еще раз повторюсь: нерыночные меры перекашивают рынок, и в любом случае это скажется либо на ценах, либо на объемах предложения на рынке", - заключил Силуанов.