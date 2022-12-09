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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Сотрудников пострадавшего от пожара OBI переведут в другие гипермаркеты сети

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники строительного гипермаркета OBI в подмосковном ТЦ "Мега Химки", в котором в пятницу утром произошел пожар, будут переведены на другие объекты, сообщила компания в своем телеграм-канале.

В настоящий момент OBI подсчитывает причиненный ущерб, все магазины сети застрахованы. Ранее в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) оценили потенциальный ущерб от пожара в 20-30 млрд рублей.

"Все магазины OBI продолжат работу в прежнем режиме. Наша главная задача - беспрерывность работы бизнеса, несмотря на сложности, и обеспечение наших клиентов необходимым ассортиментом", - говорится в сообщении компании.

Гипермаркет OBI в ТЦ "Мега Химки" загорелся около 6 утра и выгорел полностью. По данным МЧС, погиб один человек. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тысяч кв. метров. Согласно заявлению Следственного комитета РФ, причиной инцидента могли стать неквалифицированные сварочные работы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Мега" - российская сеть торговых центров, они расположены в 11 крупнейших городах России, их ежегодно посещают более 250 млн человек. Каждый центр занимает около 124 тыс. кв. метров примерно с 200 магазинами в каждом.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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OBI Мега Химки
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