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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минфин РФ утвердил выпуск флоатеров объемом до 500 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) 29021 объемом до 500 млрд рублей, говорится в сообщении министерства со ссылкой на приказ об эмиссии.

Срок погашения бумаг - ноябрь 2030 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Бумаги будут доступны на аукционах Минфина, конкретные даты аукционов, когда будут предлагаться эти флоатеры, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Флоатеры составляли львиную долю заимствований в рекордном для Минфина по объему размещений ОФЗ 2020 году. В дальнейшем представители ведомства не раз говорили, что в результате доля флоатеров в портфеле стала избыточной, поэтому предпочтение пока будет отдаваться "классике". В частности, замминистра финансов РФ Тимур Максимов, комментируя возвращение после длительного перерыва на первичный рынок ОФЗ, отмечал, что Минфин будет предлагать облигации с фиксированной ставкой. "Пока флоатеры мы, наверное, не готовы предлагать. Мы считаем, что их объем и так в портфеле уже достаточно высок", - говорил он.

Банки, между тем, интерес к флоатерам сохраняют. В ходе пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов спросил главу ВТБ Андрея Костина: "С какой доходностью госбанк готов покупать ОФЗ?". "С рыночной", - ответил Костин и добавил: "С плавающим купоном!".

Председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов накануне также призвал Минфин не "отъедать" у экономики "классику" и размещать флоатеры. "Реплика к Минфину: в этой ситуации не надо кушать процентный риск на госдолг, выпускайте флоатеры, оставьте fixed income экономике", - сказал он, выступая на конференции НАУФОР в Екатеринбурге 13 октября. Экономика, отметил Швецов, должна проходить структурную перестройку, ей нужны длинные деньги и фиксированные ставки. "Минфин как-нибудь флоатеры переварит, промышленность не переварит", - полагает он.

"Деривативов, которые раньше позволяли все это хеджировать, сегодня нет, и не просматривается, что в макроэкономическом масштабе они появятся. Поэтому, Иван (директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков - ИФ), убеждай своих коллег, что надо оставить привилегию занимать по фиксированной ставке экономике, а не бюджету. Бюджет не должен здесь быть впереди со своей миской у раздачи. Пропустите экономику, дайте ей немного подышать", - сказал глава набсовета биржи.

Минфин РФ
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