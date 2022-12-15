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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 6,78 рубля на акцию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 7 млрд рублей.

Вопрос о выплате дивидендов акционеры ТМК рассмотрят на внеочередном собрании 20 января. Оно пройдет в заочной форме.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендуется установить 31 января 2023 года.

За первое полугодие компания выплатила дивиденды в 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей).

До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую Steel Holding Ltd.

В марте Пумпянский и члены его семьи попали под санкции ЕС и контроль над компаний перешел к менеджменту: CEO трубной компании Игорю Корытько, заместителю гендиректора по экономике и финансам Тиграну Петросяну, первому заместителю гендиректора по спецпроектам Вячеславу Попкову, вице-президенту ТМК Андрею Каплунову, а также Марине Керч (ранее возглавляла финансовую дирекцию компании). Согласно сообщениям родственного ТМК банка "Синара", у всех новых владельцев TMK Steel Holding в нем равные доли, кроме Корытько, у которого она чуть выше.

ТМК Дмитрий Пумпянский Игорь Корытько Steel Holding
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