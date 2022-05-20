ТМК выплатит финальные дивиденды за 2021 год в размере 0,82 руб./акция

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов в размере 82 копейки на акцию, в общей сумме - 847,171 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестров на получение дивидендов - 27 мая.

Как сообщалось, за первое полугодие ТМК выплатила 17,71 руб. на акцию. Таким образом, размер финальных дивидендов в 21,6 раза ниже промежуточных.

В новый совет директоров компании вошли девять человек. В совете остались: вице-президент ТМК, бывший гендиректор компании Александр Ширяев, председатель совета директоров "Торгового дома ТМК" Андрей Каплунов, гендиректор "Синары" Михаил Ходоровский, а также в качестве независимых - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, руководитель департамента логистики и маркетинга Финансового университета Франк-Детлеф Венде и Наталья Червоненко (до 2015 года входила в правление Газпромбанка.

Новыми членами совета директоров были утверждены гендиректор компании Игорь Корытько, вице-президенты ТМК Владимир Шматович и Михаил Попов. Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко не вошел в новый состав. Как сообщалось, весной этого года совет директоров компании покинули президент РСПП Александр Шохин и экс-глава РАО ЕЭС и "Роснано", бывший спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.