Акционеры ТМК одобрили дивиденды в 6,78 рубля на акцию за 9 месяцев

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в 6,78 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит около 7 млрд рублей.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов установлено 31 января 2023 года.

За первое полугодие компания выплатила дивиденды в 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей).

До марта 2022 года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd. В марте Пумпянский и члены его семьи подпали под санкции ЕС и контроль перешел к менеджменту компании.