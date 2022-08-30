Акционеры ТМК одобрили дивиденды в размере 9,68 рубля на акцию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Трубной металлургической компании" (ТМК) одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 рубля на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат составит около 10 млрд рублей.

Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 9 сентября.

Финальные дивиденды ТМК за 2021 год составляли 82 копейки на акцию, за первое полугодие 2021 года компания выплатила 17,71 рубля на акцию.

До марта этого года основатель компании Дмитрий Пумпянский владел 90,6% ТМК через кипрскую Steel Holding Ltd. В марте Пумпянский и члены его семьи попали под санкции ЕС и контроль перешел к менеджменту. Это CEO трубной компании Игорь Корытько, заместитель гендиректора по экономике и финансам Тигран Петросян, первый заместитель гендиректора по спецпроектам Вячеслав Попков, вице-президент ТМК Андрей Каплунов, а также Марина Керч (ранее возглавляла финансовую дирекцию компании). Как сообщал родственный ТМК банк "Синара", у всех новых владельцев TMK Steel Holding в нем равные доли, кроме Корытько, у которого она чуть выше.