Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату промежуточных дивидендов в 318 рублей на акцию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 318 рублей на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 41,2 млрд рублей, что немного превышает FCF компании за III квартал (40,7 млрд рублей).

Реестр для получения дивидендов закроется 19 декабря.

В сентябре акционеры "ФосАгро" одобрили дивиденды в размере 780 рублей на акцию, всего - 101 млрд рублей. Выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.