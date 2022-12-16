"ФосАгро" в ближайшие пять лет направит на инвестиции более 250 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "ФосАгро" сохраняет инвестпрограмму и планирует направить на инвестиции более 250 млрд рублей в ближайшие 5 лет (2023-2027 годы), говорится в сообщении компании.

Объем капвложений "ФосАгро" с учетом капитализируемого ремонта в 2022 году составит около 64 млрд рублей - это почти на 30% выше показателя прошлого года (50 млрд рублей).

Компания пока не представила рынку стратегию на 2023-2030 годы. Предполагалось, что одним из основных проектов на этот период станет строительство в Череповце нового комплекса мощностью около 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год. Стоимость проекта оценивалась в сумму около 120 млрд рублей.