Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 318 рублей на акцию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию, сообщила компания. Рекомендация была дана по итогам обсуждения отчетности компании за 9 месяцев 2022 года.

Вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров, которое состоится 8 декабря в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 19 декабря.

Общая сумма выплат может составить 41,2 млрд рублей, что немного превышает FCF компании за III квартал (40,7 млрд рублей).

В сентябре акционеры "ФосАгро" одобрили дивиденды в размере 780 рублей на акцию, всего - 101 млрд рублей. Выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года.