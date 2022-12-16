Эксперт сообщил о росте зарплат строителей первого разряда на 15% за год

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Средний рост заработной платы рабочего первого разряда на стройке составил 15% с 2021 по 2022 год, заявил в пятницу замруководителя аппарата ассоциации "Национальное объединение строителей" ("НОСТРОЙ") Павел Малахов.

С 2020 по 2021 год рост зарплат составлял 10,4%.

"Я напомню, что именно по инициативе Комиссии и комитетов в 2021 году был начат пилот, связанный с расчетом заработной платы на основании данных строительных компаний, саморегулируемых организаций. Два пилота - Кемеровская и Новосибирская область показали отличные результаты. Сегодня мы можем уже говорить о результатах в 11 регионах. (...) Ивановская область, например, 27%, Ульяновская - 25%", - прокомментировал Малахов.

Он уточнил, что ряд регионов даже без Национального объединения строителей повышают зарплаты рабочим.