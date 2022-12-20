Россия получила право на экспорт в Китай люцерны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт в Китай люцерны. Как сообщает Россельхознадзор, с главным таможенным управлением Китая согласован ветеринарный сертификат на поставки российской люцерны.

Предприятия-производители этой сельхозкультуры, заинтересованные в ее поставках на китайский рынок, должны пройти обследование на соответствие требованиям КНР и должны быть внесенными в реестр экспортеров ИС "Цербер".

Протокол между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР о санитарных и фитосанитарных требованиях к люцерне, экспортируемой из России в Китай, был подписан в феврале 2022 года.