Мексика утвердила годовой бюджет проекта с участием "ЛУКОЙЛа"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) утвердила рабочую программу и годовой бюджет Fieldwood Energy в отношении контракта на Блок 4 на мелководном шельфе, сообщает Мексиканская ассоциация нефтегазовых компаний (AMEXHI).

Бюджет проекта, включающего месторождения Ichalkil и Pokoch, составит $539 млн.

Контрактный блок состоит из двух участков общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. Глубина моря в районе участков составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр.н.э., из которых более 80% - нефть. Добыча по проекту начата в IV квартале 2021 года. Достигнутый к настоящему моменту среднесуточный уровень производства нефти составляет около 100 тысяч баррелей, газа - 197 млн куб. футов. Максимальной суточной добычи в объеме более 115 тысяч барр.н.э. планируется достичь в 2023 году.

"ЛУКОЙЛу" в проекте принадлежит 50% после того, как в феврале 2022 года НК закрыла сделку по покупке холдинга, владеющего компанией-оператором - Fieldwood Mexico B.V. за $700 млн. Партнер "ЛУКОЙЛа" - нефтегазовая компания PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) с долей участия 50%. Соглашение о разделе продукции по проекту, подписанное в 2016 году, рассчитано на 25 лет и предполагает возможность его продления на срок до 10 лет.