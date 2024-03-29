"Северная верфь" заморозила строительство нового эллинга

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) заморозило проект строительства нового эллинга в рамках завершения I этапа реконструкции предприятия, сообщил журналистам генеральный директор верфи Михаил Ненюков.

"Перед нами стоят задачи по увеличению объема выпуска. Мы видим огромный отложенный спрос в направлении гражданской продукции, военной продукции. (...) Думаю, что в этом году мы должны уже перезапустить работу по строительству эллинга. Внесли необходимые корректировки, связанные с тем, что у нас будут, скорее всего, в этом эллинге суда большего размера. Поэтому будет пересогласование проекта", - отменил он.

По его словам, будет объявлен новый конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ.

"Я очень надеюсь, что источники появятся в этом году. Потому что у нас идет строительство сейчас уже вперед плавдока. Его невозможно запускать без эллинга", - добавил Ненюков.

В сентябре 2023 года сообщалось, что "Северная верфь" расторгла с ООО "ПК "РусГард" (Ростов-на-Дону) контракт на строительство эллинга, заключенный в декабре 2022 года. В рамках соглашения предусматривалось завершение возведения колонн эллинга, установка перекрытия, обшивка здания, строительство административно-бытового корпуса, покупка станочного и кранового оборудования. Завершиться работы должны были в марте 2024 года.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ В пресс-службе верфи тогда уточнили, что вопросы возникли не к подрядчику, а к проекту эллинга в целом. Так, из-за наличия в нем иностранного оборудования, в частности, систем кондиционирования, вентиляции и энергоснабжения, кредитные организации из-за опасения возрастания стоимости проекта не согласились предоставить банковские гарантии. "ПК "РусГард" стал третьим генподрядчиком, привлеченным к модернизации "Северной верфи". Стоимость контракта не разглашалась.

Предыдущие генподрядчики - ООО "Отечественные системы и технологии" (ОСТ, Москва) и ОАО "Метрострой" (Петербург) - не смогли выполнить контрактные обязательства, в дальнейшем обе компании были признаны банкротами. Сообщалось, что цена контракта, заключенного с "Метростроем" в 2017 году, составляла 6 млрд рублей. Сроком окончания работ был февраль 2019 года. Контракт с ООО "ОСТ" на продолжение первого этапа реконструкции судозавода был подписан в сентябре 2020 года, расторгнут в конце 2021 года, его стоимость составляла около 7,8 млрд рублей.

Предполагается, что строительство на территории "Северной верфи" современного судостроительного комплекса позволит модернизировать предприятие, расширить линейку производимой заводом продукции до крупнотоннажных судов.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.