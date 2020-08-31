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Петербургский "Метрострой" спустя полгода снова поменял руководителя

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сергей Харлашкин покинул пост генерального директора петербургского ОАО "Метрострой".

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

По данным местных СМИ, ему предложили новый пост в Ленинградской области.

По словам Харлашкина, исполняющим обязанности руководителя "Метростроя" назначен заместитель генерального директора - главный инженер Александр Старков.

В середине августа стало известно, что бывший гендиректор петербургского ОАО "Метрострой" Вадим Александров назначен советником генерального директора АО "Стройтрансгаз"(СТГ). Он будет курировать строительство метрополитена в северной столице.

Александров возглавлял "Метрострой" на протяжении 25 лет, до июня 2017 года, когда руководителем компании стал его сын Николай. Александров-младший был генеральным директором до февраля 2020 года, после него пост занял бывший глава комитета Санкт-Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. В настоящее время в производстве регионального ФСБ находятся два уголовных дела о растрате, фигурантом которых является Александров-младший.

Александров-старший долгое время также был акционером "Метростроя". Вместе с тем, в июле сообщалось, что он передал всю свою долю в размере 13,62% в компании жене своего сына Ольге Александровой. Теперь ее доля выросла до 13,63%.

"Метрострой" основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. В настоящее время в отношении компании введена процедура наблюдения.

Метрострой Сергей Харлашкин

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