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ННК добилась рекордной переработки нефти на Хабаровском НПЗ в 2022 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - АО "ННК-Хабаровский НПЗ" (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) в 2022 году переработало 5,03 млн тонн нефти, сообщили "Интерфаксу" в Министерстве энергетики Хабаровского края. Для предприятия это рекордный объем годовой переработки.

По итогам 2021 года компания переработала 4,637 млн тонн нефти. Таким образом, рост составил 8,5%.

"На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе побит пятимиллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 млн тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться рекорда", - сообщил сайт регионального Минэнерго.

В ноябре 2022 года сообщалось, что ННК вложит 41 млрд рублей в модернизацию Хабаровского НПЗ. Компания планировала ее последние нескольких лет. Сообщалось, что проектная мощность предприятия может вырасти с 5 млн тонн до 10-15 млн тонн за счет строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), а также реорганизации существующей инфраструктуры. Ориентировочный срок ввода новых объектов в эксплуатацию - 2024 год.

Продукция Хабаровского НПЗ поставляется почти по всему Дальнему Востоку: в Хабаровский край, Приморье, Амурскую, Магаданскую области, Камчатский край.

Исторически на Дальнем Востоке не хватает нефтеперерабатывающих мощностей: здесь действуют всего два НПЗ (Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский ННК), а перевозка из Центральной и Восточной Сибири повышает стоимость топлива из-за логистического плеча и ставки железнодорожных тарифов. В связи с этим правительством введено субсидирование железнодорожного тарифа при перевозке топлива в ДФО.

Хабаровский НПЗ ННК Хабаровский край Эдуард Худайнатов Комсомольский НПЗ Доснефть Дальний Восток
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