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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

"Независимая нефтегазовая компания" вложит 41 млрд руб. в модернизацию Хабаровского НПЗ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) вложит 41 млрд рублей в модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (АО "ННК-Хабаровский НПЗ"). Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам встречи с президентом ННК Эдуардом Худайнатовым.

"Обсудили реализацию у нас в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Инициатива подразумевает под собой строительство на базе Хабаровского НПЗ, входящего в состав холдинга, комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установки производства водорода", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, это позволит существенно повысить глубину переработки нефти.

Как сообщалось, в начале года ННК заказывала технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 млн тонн нефти в год. Компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. В настоящее время мощность НПЗ составляет 5 млн тонн. Таким образом, в случае строительства нового КГПН его годовая мощность увеличится до 10-15 млн тонн.

ННК рассматривает возможность модернизации Хабаровского НПЗ последние несколько лет. Продукция завода реализуется сбытовыми организациями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году на предприятии была проведена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса Евро-5. Это стало возможным в том числе за счет присоединения завода к нефтепроводу ВСТО.

Объемы поставки нефти на завод по итогам 2021 года остались практически на уровне предыдущего года - более 4,6 млн тонн.

Исторически на Дальнем Востоке недостаток нефтеперерабатывающих мощностей: здесь действуют всего два НПЗ (Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский ННК), а перевозка топлива из Центральной и Восточной Сибири повышает стоимость топлива из-за логистического плеча и ставки железнодорожных тарифов. В связи с этим правительством введено субсидирование железнодорожного тарифа при перевозке топлива в ДФО.

Независимая нефтегазовая компания ННК ННК-Хабаровский НПЗ
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