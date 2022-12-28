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В Китае начали дорожать лимоны и услуги традиционной медицины

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Китае на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос спрос и подорожали цены на услуги традиционной китайской медицины и акции предоставляющих их компаний, отмечает CNBC.

В декабре котировки бумаг фармацевтических компаний страны, связанных с производством средств народной медицины, достигли максимальных значений за год. Акции Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, которая производит популярный препарат Lianhua Qingwen на основе трав, подорожали в 2,8 раза в начале декабря год к году. Бумаги China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical подорожали более чем в 2,4 раза в годовом исчислении.

Кроме того, в стране отмечен резкий скачок спроса на лимоны, поскольку потребители пытаются укрепить иммунитет на фоне распространения вируса. Это спровоцировало повышение цен. Так, цена двух лимонов в одном продуктовом магазине в Пекине в декабре составила 13 юаней ($1,86), что примерно вдвое превышает обычный уровень.

Спрос также вырос на консервированные персики. Так, магазин электронной торговли Fresh Hippo, который принадлежит Alibaba, отчитался о скачке продаж по сравнению с предыдущей неделей почти в 10 раз.

Власти Китая решили смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну. В частности, теперь им не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин, при этом для въезда будут требовать отрицательный тест на COVID-19. Также возобновится оформление документов туристам, желающим съездить за границу.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре власти отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса. Одновременно начался такой рост заболеваемости, что власти решили не публиковать статистику о случаях заражения.

Япония, Южная Корея и Индия потребовали от прибывающих из КНР сдавать тесты на COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Пекин Fresh Hippo Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
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