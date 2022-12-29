Италия ждет расширения на весь ЕС обязательного тестирования на COVID-19 прибывающих из КНР

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает, что Евросоюз вслед за ее страной введет обязательное тестирование на коронавирус COVID-19 для прибывающих из Китая.

"Мы ожидаем и надеемся, что ЕС захочет поступить таким же образом", - заявила она на ежегодной пресс-конференции в Риме.

Мелони считает, что введение тестирования только в Италии может быть "не столь эффективной", как если бы его ввели на уровне всего ЕС. При этом премьер не считает возобновление действия ограничительных мер лучшим способом сдержать распространение коронавируса.

Как сообщал Le Figaro, представители Министерств здравоохранения 27 стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить "возможные меры в рамках скоординированного подхода" государств блока "в свете ситуации с пандемией в Китае".

Размах этой вспышки COVID-19 встревожил власти многих стран. США, Индия, Италия, Япония ужесточили правила въезда для прибывающих из Китая.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре 2022 года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваемости и случаев летального исхода.