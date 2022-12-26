Депозитарий НРД будет принимать документы для разблокировки активов несанкционных инвесторов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") известил своих клиентов, что будет осуществлять прием документов для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках генеральной лицензии, выданной министерством финансов Люксембурга с 29 декабря по 4 января.

Центральный депозитарий адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).

Согласно сообщению на сайте НРД, порядок приема документов будет предоставлен дополнительно.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели НРД опубликовал предварительное описание процесса своего взаимодействия с клиентами и с депозитарием Clearstream для освобождения активов несанкционных российских инвесторов в рамках генеральной лицензии, выданной министерством финансов Люксембурга.

Предложенный порядок предусматривает, что разблокировка активов инвесторов и причитающихся им выплат осуществляется в рамках прямого взаимодействия между НРД и Clearstream.

Clearstream является заявителем, который обязан прекратить договоры с НРД не позднее 7 января 2023 года и представить в Минфин Люксембурга подтверждения, предусмотренные лицензией. Clearstream получает инструкции и все необходимые документы только от НРД.

Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream, ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждены дополнительно, предварительно подтверждено проведение обязательных корпоративных действий.

НРД включает в объем переводимых в рамках лицензии ценных бумаг только те из них, которые учитываются на счетах депонентов НРД и имеют в соответствии с анкетой ценной бумаги единственное место хранения - Clearstream.

В отношении ценных бумаг, анкетами которых предусмотрено два места хранения, НРД определяет количество ценных бумаг, подлежащих освобождению, на пропорциональной основе при соблюдении условий, что эмитент такой ценной бумаги, депозитарий-депонент НРД и все депозитарии, через которые осуществляется учет прав конечного собственника, и сам конечный собственник не находятся под санкциями.

Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции.

При этом депонент НРД подтверждает отсутствие в переданных им документах и списках депозитариев в цепочке учета, а также конечных собственников, находящихся под указанными санкциями. Проверку эмитентов осуществляет НРД.

При наличии санкций, наложенных на эмитентов, депозитарии в цепочке учета, а также конечных собственников в других юрисдикциях депонент НРД обязан указать на такие обстоятельства, он принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с неисполнением поданных инструкций на освобождение активов инвесторов, а также возможные дополнительные ограничения, которые могут быть установлены в отношении освобождаемых активов.

В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.

В опубликованном порядке также содержалось описание операционно-технологического взаимодействия с клиентами по освобождению ценных бумаг выплат по ценным бумагам, в частности, содержание и форма предоставляемых депонентом НРД документов.

При представлении банковских реквизитов к спецификации лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам, не могут быть указаны банковские реквизиты банка, находящегося под санкциями.

Минфин Люксембурга 16 декабря разрешил разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против российского НРД. Это разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза, которая предписывает завершить расчеты с заблокированными активами до 7 января 2023 года.

С начала марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear и прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В начале октября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, по которому власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Затем НРД после согласования с внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии (здесь зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear) и Люксембурга для разблокировки активов несанкционных инвесторов.

НРД после получения разрешения от Минфина Люксембурга 22 декабря получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов.

В информации для клиентов НРД сообщает, что информация по лицензии Euroclear будет размещена 27 декабря.