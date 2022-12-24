НРД определил порядок работы по разблокировке активов несанкционных инвесторов в Clearstream

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") опубликовал предварительное описание процесса своего взаимодействия с клиентами и с депозитарием Clearstream для освобождения активов несанкционных российских инвесторов в рамках генеральной лицензии, выданной министерством финансов Люксембурга.

В размещенном на сайте НРД сообщении оговаривается, что предлагаемый порядок взаимодействия основан на доступной центральному депозитарию информации, полученной из официальных источников, а также по результатам рабочих консультаций с Clearstream, и не является толкованием лицензии Минфина Люксембурга, он может быть изменен, уточнен или дополнен.

Предлагаемый порядок предусматривает, что разблокировка активов инвесторов и причитающихся им выплат осуществляется в рамках прямого взаимодействия между НРД и Clearstream.

Clearstream является заявителем, который обязан прекратить договоры с НРД не позднее 7 января 2023 года и представить в Минфин Люксембурга подтверждения, предусмотренные лицензией. Clearstream получает инструкции и все необходимые документы только от НРД.

Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream, ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждены дополнительно, предварительно подтверждено проведение обязательных корпоративных действий.

НРД включает в объем переводимых в рамках лицензии ценных бумаг только те из них, которые учитываются на счетах депонентов НРД и имеют в соответствии с анкетой ценной бумаги единственное место хранения - Clearstream.

В отношении ценных бумаг, анкетами которых предусмотрено два места хранения, НРД определяет количество ценных бумаг, подлежащих освобождению, на пропорциональной основе при соблюдении условий, что эмитент такой ценной бумаги, депозитарий-депонент НРД и все депозитарии, через которые осуществляется учет прав конечного собственника, и сам конечный собственник не находятся под санкциями.

Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции.

В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, находящихся под данными санкциями.

Депонент НРД подтверждает отсутствие в переданных им документах и списках депозитариев в цепочке учета, а также конечных собственников, находящихся под указанными санкциями. Проверку эмитентов осуществляет НРД.

При наличии санкций, наложенных на эмитентов, депозитарии в цепочке учета, а также конечных собственников в других юрисдикциях депонент НРД обязан указать на такие обстоятельства, он принимает на себя всю ответственность и риски, связанные с неисполнением поданных инструкций на освобождение активов инвесторов, а также возможные дополнительные ограничения, которые могут быть установлены в отношении освобождаемых активов.

В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.

В опубликованном порядке также содержатся описание операционно-технологического взаимодействия с клиентами по освобождению ценных бумаг, выплат по ценным бумагам, в частности, содержание и форма предоставляемых депонентом НРД документов.

Оговорено, что НРД осуществляет освобождение выплат в иностранных валютах юрисдикций, которые ввели в отношении НРД санкции (европейская и швейцарские юрисдикции), только в том случае, если для освобождения выплат по ценным бумагам депонент НРД представил реквизиты банковских счетов в кредитных организациях в юрисдикции Люксембурга, а освобождение выплат по ценным бумагам в канадских долларах, фунтах стерлингов, гонконгских долларах только в случае указания депонентов в качестве банковских реквизитов в соответствующих юрисдикциях. Во всех этих случаях НРД не может быть указан в качестве получателя или банка получателя по выплатам.

Возможность осуществления конверсии и выплаты дохода в иной валюте или российских рублях уточняется в Clearstream.

При представлении банковских реквизитов к спецификации лиц, имеющих право на получение выплат по ценным бумагам, не могут быть указаны банковские реквизиты банка, находящегося под санкциями.

График предстоящих мероприятий НРД разместит дополнительно.

Ранее сообщалось, что Минфин Люксембурга 16 декабря разрешил разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против российского НРД. Это разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза, которая предписывает завершить расчеты с заблокированными активами до 7 января 2023 года.

С начала марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В начале октября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, по которому власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Затем НРД после согласования с внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов несанкционных инвесторов.