Джек Ма лишится контроля над Ant Group

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Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Китайский миллиардер Джек Ма отказывается от контрольных прав на Ant Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В нем говорится, что компания предоставит право независимого голоса десяти лицам, включая основателя, руководство и персонал, что фактически лишит Ма контроля над Ant Group. Доли акционеров компании при этом не изменятся.

В октябре 2020 года Ма выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Спустя несколько дней после этого китайские власти отменили готовившееся IPO Ant Group, объем которого должен был составить $37 млрд. В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.

После шанхайского форума и отмены IPO Ant Group Ма перестал появляться на публике.