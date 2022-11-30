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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

FT сообщила, что пропавший после критики властей КНР бизнесмен Джек Ма живет в Токио

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма, пропавший из поля зрения широкой публики после критики властей КНР, живет в Токио вместе со своей семьей около шести месяцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, Ма был замечен на курортах с горячими источниками рядом с Токио, а также в горнолыжных комплексах. Кроме того, он регулярно посещает США и Израиль.

В октябре 2020 года Ма выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Спустя несколько дней после этого Пекин отменил готовившееся IPO другой его компании - Ant Group, объем которого должен был составить $37 млрд. В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.

Ма перестал появляться на публике после шанхайского форума и отмены IPO Ant, и его местонахождение вызывало множество спекуляций.

Источники FT отмечают, что он стремится расширить свои деловые интересы и, в частности, интересуется сферой устойчивого развития. Так, в июле этого года он посещал университет в Нидерландах, чтобы перенять опыт в сфере устойчивого производства продуктов питания.

Деятельность университета Хупань, основанного Джеком Ма в 2015 году, в последние годы затихла, а действия его благотворительного фонда стали менее публичными, отмечает газета.

Alibaba Китай Джек Ма Япония Токио
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