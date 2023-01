Потребительское подразделение китайской Ant увеличит капитал на $1,5 млрд

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Подразделение китайской финтех-компании Ant Group в сфере потребительского финансирования – Chongqing Ant Consumer Finance Co. – получило разрешение регуляторов на привлечение нового капитала на сумму $1,5 млрд.

Компании разрешено увеличить капитал до 18,5 млрд юаней ($2,68 млрд) с 8 млрд юаней ($1,16 млрд), сообщила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).

В конце 2023 года Chongqing Ant Consumer Finance заявляла о намерении привлечь капитал в размере более $3 млрд, отмечает Market Watch.

Ant Group вольет 9,25 млрд юаней в капитал Chongqing Ant Consumer Finance, чтобы контролировать 50% ее акций.

Государственная инвесткомпания Hangzhou Finance And Investment Group Co. вложит 1,85 млрд и станет вторым по величине акционером Chongqing Ant Consumer Finance с долей в 10%.

В числе других компаний, инвестирующих в подразделение Ant, – Sunny Optical Technology Group Co., а также Guangzhou Boguan Telecommunication Technology Co., являющаяся "дочкой" разработчика игр NetEase Inc.

Chongqing Ant Consumer Finance работает в сфере необеспеченного потребительского кредитования, владея онлайн-сервисами Huabei и Jiebei. Кроме того, в это подразделение входит сервис Alipay.