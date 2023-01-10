Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в 2022 году выросло на 6,1 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в 2022 году увеличилось на 6,1 млн, в декабре – на 286 тыс., до 22,9 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Всего физлица в 2022 году увеличили количество открытых счетов на 10,7 млн, в декабре - на 381 тыс., до 38,3 млн счетов.

Сделки на фондовом рынке в декабре совершили 2,2 млн человек против 2,1 млн в ноябре и в октябре. Ежемесячно в 2022 году более 2,2 млн человек заключали сделки на фондовом рынке "Московской биржи" (2,0 млн в 2021 году).

Частные инвесторы в 2022 году инвестировали на "Московской бирже" в акции 243,5 млрд рублей, в биржевые фонды - 7,7 млрд рублей. Вложения в облигации составили 375,4 млрд рублей (82,9% в корпоративные облигации, 16,8% - в гособлигации).

Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциями в 2022 году составила 59,0%, в объеме торгов облигациями - 24,4%, на спот-рынке валюты - 20,3%, на срочном рынке - 59,0%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в декабре увеличилось на 70,2 тыс., за 2022 год - на 449,0 тыс., до 5,2 млн (итоговые данные по количеству ИИС приведены по уточненной методологии без учета закрытых счетов за отчетный период).

В 2022 году самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25,0%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (11,5%), "Норникеля" (10,1%), "Роснефти" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%), акции "Яндекса" (5,2%), "НОВАТЭКа" (4,5%) и "МТС" (4,0%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (20,3%), в активы денежного рынка LQDT (20,1%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (9,4%) и SBMX (8,3%), в американские акции, облигации, денежные средства и золото TUSD (8,0%), в активы денежного рынка AKMM (7,7%), фонд на индекс S&P 500 Total Return Index TSPX (7,2%), фонд инвестиций в золото TGLD (7,1%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (7,0%) и в золото AKGD (4,8%).