Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2% и снижением МосБиржи на 0,1%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне выросших внешних фондовых площадок на ожиданиях замедления инфляции в США, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть; индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,2%, индекс МосБиржи просел на 0,1% на фоне укрепления рубля, при этом упали после отсечки на бирже дивидендов акции "Роснефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2158,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 976,38 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 69,65 рубля (-0,15 рубля).

Акции "Роснефти" упали до 350,3 рубля (-4,3%), дивиденды за 9 месяцев 2022 года составляют 20,39 рубля на бумагу.

Также просели акции "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), OZON (+0,3%), бумаги "НЛМК" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, надежды на Китай и замедление американской инфляции будут подбадривать рынки акций.

Утренний позитив состоит в росте индексов Азии в надежде на местные стимулы и смягчение позиции ФРС. Нейтральность, или даже негатив, для российских акций - это снижение котировок нефти на фоне резкого роста запасов в США. Соответственно, пока внешние рынки будут пытаться расти, на российском рынке вновь могут возобладать продажи, в основном в секторе нефти и газа, полагает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent никак не может закрепиться выше $80 за баррель на фоне неуверенности инвесторов в перспективах экономики США. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении во вторник воздержался от экономических и монетарных прогнозов, в фокусе внимания теперь статданные по индексу потребительских цен в четверг. В свою очередь, негативное влияние на динамику цен на сырье оказало Минэнерго США, которое понизило прогноз по мировому спросу на нефть на этот год и повысило - по предложению. Отраслевые отчеты от МЭА и ОПЕК ожидаются на следующей неделе.

Данные от API по запасам также не принесли позитива, показав существенный рост резервов нефти (на 14,9 млн баррелей) при прогнозах снижения. По Brent в среду ожидается консолидация в районе $79-80 за баррель, говорит аналитик.

Мировые фондовые индексы

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1%, Nasdaq (+1%) поднялся по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет Минтруда США (четверг, 16:30 по Москве) о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan, а также Bank of New York, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, принявшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

"Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии, рассчитываемый правительством страны, в ноябре 2022 года сократился до 97,6 пункта с 98,6 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные статданные. Показатель за ноябрь является минимальным с декабря 2020 года, отмечает Trading Economics.

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent почти на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $79,62 за баррель (-0,6% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $74,57 за баррель (-0,7% и +0,7% во вторник).

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США, которые выйдут в среду в 18:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей (опрос проводился до публикации данных API).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

Тем временем, Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36 до $83,1 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94 за баррель.

Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом. В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $77,57 за баррель.