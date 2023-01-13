Citi сократила размер российского риска на $0,4 млрд

Выручка от продажи розничных кредитов "Уралсибу" остается в России

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская банковская группа Citigroup в четвертом квартале 2022 года сократила размер риска на российские активы до $7,5 млрд с $7,9 млрд, говорится в презентации к ее отчетности.

Citi в декабре прошлого года закрыла сделку по продаже портфеля потребительских кредитов с баланса российской "дочки" банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. На первое полугодие 2023 года также намечена продажа портфеля кредитных карт.

Как говорится в презентации , Citi за квартал сократила риски на Россию на $1,3 млрд из-за ослабления рубля. За счет сокращения кредитного портфеля, в том числе благодаря погашениям и продажам ссуд, удалось снизить риски на $0,9 млрд. Одновременно Citi увеличила риски на $1,8 млрд из-за дивидендов, полученных группой в качестве депозитария.

В презентации группа указала, что поступления от погашения кредитов и доходы от продажи портфеля были "депонированы в Центральном банке".

Чистые инвестиции в российское подразделение Citi снизились до $1,2 млрд с $1,3 млрд кварталом ранее на фоне снижения курса рубля. Группа по-прежнему оценивает потенциальное негативное влияние на капитал в случае стрессовых сценариев в $2 млрд.

Доходы подразделения "Активы, подлежащие продаже, и непрофильные активы" снизились на 20% квартал к кварталу, до $2,1 млрд на фоне закрытия пяти рынков и свертывания потребительского бизнеса в Корее и России, говорится в пресс-релизе.

Российский Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов в стране в рэнкинге "Интерфакс-100".