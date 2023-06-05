Ситибанк в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза до 23 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ситибанк, "дочка" американской Citigroup, в прошлом году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,6 раза, до 23 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка выросли в 1,6 раза, составив 38,7 млрд рублей.

В прошлом году банк направил на резервы по кредитам 7,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей в 2021 году.

Банк отразил в отчетности 4,9 млрд рублей убытков от операций с финансовыми активами и ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Кроме того, были сформированы резервы на сумму 6,7 млрд рублей под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами банк не раскрывает.

Группа Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала прошлого года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В конце мая этого года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.

Банк уже раскрыл показатели по итогам первого квартала 2023 года. Так, его активы сократились с начала года на 17,5% – до 478,8 млрд рублей, кредитный портфель снизился более чем вдвое – до 131 млрд рублей. Средства клиентов на 31 марта составили 328,6 млрд рублей, сократившись с начала года на 21,2%. Чистая прибыль российской "дочки" Citi в январе-марте составила 7,6 млрд рублей.