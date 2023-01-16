В Казахстане подана заявка на регистрацию товарного знака "Вкусно - и точка"

Владелец российского бренда объяснил это намерением этот бренд защитить

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Казахстане находятся на рассмотрении экспертной организации заявки российского ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс") на регистрацию товарных знаков со словами "Вкусно - и точка", сообщили "Интерфаксу" в департаменте по правам интеллектуальной собственности Минюста республики.

По данным ЕГРЮЛ, владелец московской компании "Система ПБО" - ООО "Клуб Отель" (Кемеровская область, село Сосновка), которое в свою очередь принадлежит Александру Говору.

Представитель "Вкусно - и точка" подтвердил "Интерфаксу" информацию о регистрации товарного знака. "Заявка на товарный знак подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда", - уточнили там.

McDonald's с 14 марта 2022 года закрыл свои рестораны в России, а 16 мая объявил об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке). Бывшие точки McDonald's в России с июня стали открываться под названием "Вкусно и точка".

С ноября под брендом "Вкусно и точка" стали открываться рестораны McDonald's в Белоруссии.

В декабре Александр Говор сказал, что выйти на рынок Казахстана он не имеет права из-за договоренностей, заключенных с McDonald's.

В январе 2023 года после шести лет работы в Казахстане сеть McDonald's Corp. объявила, что уходит из страны из-за проблем с поставками и прекращает сотрудничество с Food Solutions KZ (управляет сетью ресторанов McDonald's в Казахстане). По информации Bloomberg, это решение было принято, поскольку американская компания не смогла найти замену российскому мясу, которое закупалось для точек в Казахстане. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, говорили источники Bloomberg. У сети было 24 заведения в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актюбинске, Кустанае и Караганде.

Свою работу казахстанские рестораны McDonald's прекратили в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане - Кайрата Боранбаева. Боранбаев был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре Агентство по финмониторингу Казахстана объявило о завершении расследования дела. По данным ведомства, Боранбаев и ряд других лиц в 2019 году через подконтрольную компанию похитили средства госкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. Похищенные средства в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме.

Как сообщил на прошлой неделе гендиректор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов, сеть ресторанов McDonald's в Казахстане в связи с уходом американского бренда продолжит работу под локальным брендом, а переговоры с российской сетью "Вкусно - и точка" о работе под ее брендом не ведутся. "Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться (...). Что это будет российская сеть - мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал Машанов.

По его словам, сейчас ведется работа над новым названием сети ресторанов. "Мы занимается сейчас развитием локального бренда. Наша задача сейчас возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда, позже - под новым брендом", - сказал Машанов. При этом глава компании отметил, что в дальнейшем планируется развивать местное производство.