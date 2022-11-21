Сеть "Вкусно - и точка" с 29 ноября запустит доставку в 21 городе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сеть "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в России) 29 ноября возобновит доставку через "Яндекс.Еду" и Delivery Club в нескольких регионах.

Речь идет о городах Анапа, Архангельск, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калининград, Калуга, Курск, Новороссийск, Омск, Пятигорск, Северодвинск, Смоленск, Ставрополь, Таганрог, Тверь, Ульяновск и Череповец.

В Москве и Петербурге доставку наладят до конца года, во всех 62 регионах присутствия сети - до конца зимы.

Помимо фудтех-сервисов "Яндекса", сеть планирует подключать и других партнеров по доставке, в том числе и региональных.

McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в России, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Александр Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу.

С 12 июня новый владелец сети начал открывать рестораны под брендом "Вкусно - и точка". Возобновили работу 830 ресторанов из примерно 850. В сентябре компания сообщала, что планирует возобновить доставку до конца 2022 года.