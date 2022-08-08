Швейцарская New Stream подала в ВС РФ жалобу на отказ в иске к Сбербанку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Швейцарская компания New Stream Trading AG 3 августа подала в Верховный суд (ВС) РФ жалобу на отказ судов нижестоящих инстанций в иске к Сбербанку России о признании недействительными договоров поручительства, заключенных 15 января 2015 года, 26 июня 2015 года и 11 декабря 2018 года, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 марта оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 21 декабря 2021 года отклонил иск New Stream Trading AG. Арбитражный суд Московского округа 31 мая согласился с этим решением.

Третье лицо – Антипинский НПЗ (АНПЗ).

Судебные процессы New Stream Trading

В конце июня 2022 года со ссылкой на швейцарского трейдера сообщалось, что Лондонский международный третейский суд (LCIA) "вынес окончательное решение по иску швейцарской New Stream Trading AG к Сбербанку России и его швейцарской "дочке" – Sberbank (Switzerland) AG".

Суд, как утверждает компания, установил, что причиной банкротства Антипинского НПЗ стали "согласованные и преднамеренные действия" Сбербанка, а не операции New Stream Trading и российских компаний группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Сбербанк ранее заявил, что вопросы банкротства российской компании находятся в исключительной компетенции российских судов. Арбитражный суд Тюменской области признал причиной банкротства Антипинского НПЗ неэффективное управление предприятием прежними владельцами и его высокую закредитованность, напомнила кредитная организация.

"В своем решении Лондонский коммерческий арбитраж в полном объеме отказал New Stream Trading AG во взыскании с банка убытков, признал отсутствие факта рейдерства, в котором New Stream Trading AG обвиняла банк", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Банкротство Антипинского НПЗ, как утверждает New Stream Trading, привело к разрушению бизнеса компании и помешало выполнению заводом и трейдером обязательств по кредитам Сбербанка.

Все обязательства New Stream Trading перед Сбербанком и Sberbank (Switzerland), согласно решению лондонского суда, прекращены, отмечает компания. Как утверждает трейдер, это касается задолженности по кредитам на сумму свыше $50 млн, а также обязательств по поручительствам на сумму свыше $1 млрд.

Суд также обязал Сбербанк возместить New Stream Trading 85% судебных издержек, отмечает компания.

Решение лондонского суда не оспаривалось, поэтому является окончательным, утверждает трейдер.

"New Stream Trading AG не смогла опровергнуть сокрытие менеджментом и владельцем завода информации о принятых АНПЗ забалансовых многомиллиардных поручительствах и вывод денег", - заявил Сбербанк.

"Суд по данному делу был конфиденциальным, нарушение New Stream Trading AG обязательств по неразглашению информации свидетельствует о попытке компании манипулировать общественным мнением", - считает кредитная организация.

New Stream Trading отмечает, что для дальнейшей защиты своих прав в мае она также подала иск к Сбербанку и Sberbank (Switzerland) в суд в швейцарском кантоне Цуг.

В России New Stream Trading проиграла ряд судебных процессов в различных инстанциях.

В январе 2022 года ВС РФ отклонил кассационные жалобы New Stream Trading на решения о взыскании 22,3 млрд рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 млрд рублей в пользу его структуры - СБК. 3 августа New Stream Trading подала кассацию в ВС РФ на отказ признать недействительными договора поручительства.

New Stream Trading AG принадлежит арестованному владельцу ГК "Новый поток" Мазурову. В июне 2020 года Мазуров был признан банкротом.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. По некоторым данным, завод задолжал трейдерам около 13 млрд рублей.

АНПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря того же года признал его банкротом. Мазуров, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела о хищении кредитных средств и в настоящее время находится в СИЗО.

Сбербанку после появления признаков банкротства "Антипинского НПЗ" в мае 2019 года перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".