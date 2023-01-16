Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Граждане, застрахованные по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), в перспективе смогут через портал Госуслуг взаимодействовать с медстраховщиками, выдавшими им полисы ОМС, и те будут обязаны формировать индивидуальную историю застрахованных, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов, комментируя госпрограмму по ОМС.

Это предусмотрено правительственной программой развития ОМС до 2025 года, форматы и порядок такого информационного обмена взаимодействия будут определены правительством РФ отдельно.

Кроме того, "благодаря развивающемуся процессу цифровизации отрасли страховщики в системе ОМС смогут не только взаимодействовать с застрахованными лицами, они будут обязаны формировать на информационном ресурсе системы индивидуальную историю застрахованных (в приоритете - "онкопрофиль" и прохождение гражданами профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения). Дополнительное внимание планируется уделять пациентам, нуждающимся в прохождении реабилитационных мероприятий", продолжил Кузнецов.

Он пояснил, что под индивидуальной историей следует понимать хронологию обращений застрахованного лица за медпомощью, приверженность пациента лечению, для пациентов на сопровождении будет проводиться мониторинг исполнения врачебных рекомендаций и проведения обследований.

"С 2023 года усиливается сопровождение страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц при организации оказания медицинской помощи, в том числе обеспечение индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, углубленной диспансеризации, а также лиц, находящихся под диспансерным наблюдением", - сказал вице-президент ВСС.

Также планируется проведение выборочных опросов о результатах профилактических мероприятий в системе ОМС. "Для получения обратной связи страховая медицинская организация по результатам прохождения взрослыми профилактических мероприятий обязана будет проводить опрос не менее 0,25% застрахованных лиц, прошедших их, а также не менее 10% застрахованных лиц, включенных в списки к прохождению профилактических мероприятий, но не прошедших их", - уточнил он.

Расширение программы госгарантий бесплатной медицинской помощи

Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи.

Говоря об отличительных особенностях расширенной базовой программы ОМС до 2025 года, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании вице-премьеров с премьером Михаилом Мишустиным 9 января этого года отметила расширение возможностей с 2023 года в получении медицинских услуг застрахованными лицами в рамках назначенной врачами реабилитации, планы развития практики предоставления телемедицинских консультаций в стране.

Одновременно "впервые с этого года мы отдельно выделяем объемы медицинской помощи по диспансерному наблюдению за гражданами с хроническими заболеваниями, что важно для профилактики осложнений и своевременного полноценного лечения таких больных. Контроль за проведением диспансерного наблюдения возложен программой на региональные минздравы и страховые медицинские организации", сказала вице-премьер на совещании.

Для граждан, проживающих в отдаленных территориях и сельской местности, в программе установлены положения, регулирующие порядок "оказания первичной медико-санитарной помощи медицинскими бригадами". Предполагается, что до 1 марта 2023 года Минздрав РФ утвердит четкие критерии проведения лечения с диагнозом гепатит С, сообщила Голикова. Кроме того, госпрограмма ОМС предусматривает "финансирование за счет средств ОМС деятельности "школ здоровья" для больных с диабетом, что позволит увеличить объемы оказываемой медицинской помощи", отметила Голикова в ходе совещания.

В программу госгарантий по ОМС дополнительно включены положения по выездным формам работы федеральных медицинских организаций, оказанию ими помощи по месту жительства или нахождения пациента, а также по осуществлению федеральными организациями медицинской эвакуации пациентов при наличии показаний.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Капитал-МС", комментируя дополнения в программе госгарантий, в 2023 году впервые будут установлены дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение, программой госгарантий предусматривается увеличение финансирования углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Кроме того, впервые введены нормативы диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С этого года программа госгарантий в ОМС дополнена проведением расширенного неонатального скрининга. Теперь новорожденных будут бесплатно тестировать не на пять, как в 2022 году, а на 36 наследственных патологий, уточнили в компании.

С 1 декабря 2022 года пациентам, актуализировавшим свои данные о документах, удостоверяющих личность, стали доступны цифровые полисы ОМС. Полис, выданный ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует.

Согласно приведенным Голиковой данным, бюджетное финансирование госпрограммы ОМС увеличено в 2023 году на 295 млрд рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%. Почти на 8 млрд рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит проводить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 млн случаев. В 2023 году также на 14% увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% по медицинской реабилитации.