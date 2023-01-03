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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В РФ утверждена трехлетняя программа госгарантий бесплатной медпомощи

В РФ утверждена трехлетняя программа госгарантий бесплатной медпомощи
В Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени Гранова в Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает во вторник сайт правительства РФ.

"Благодаря этому документу жители России продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную", - говорится в сообщении.

"В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом", - отмечают в кабмине.

Так, в программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

"Что касается гепатита С, в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи таким больным в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, меры по профилактике распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни", - сообщает правительство.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры.

Как говорится в сообщении, "в том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом".

Михаил Мишустин
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