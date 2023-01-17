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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Рубль снизился на старте торгов к доллару и юаню на фоне ухудшением внешней конъюнктуры

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань растут на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль слабеет на фоне наметившегося ухудшения ситуации.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 68,65 руб./$1 (+21,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 36,08 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 10,172 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связано с преобладанием негативного внешнего фона. Наблюдается охлаждение "аппетита к риску" на глобальных рынках. Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику.

Во вторник внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячном отчете ОПЕК. В среду ожидается публикация Международного энергетического агентства о перспективах развития рынка сырой нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,62 за баррель, что на 0,19% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,26 за баррель, что на 0,75% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года снизится на $3,9 - до $12,8 с $16,7 за тонну в январе, сообщил Минфин РФ. В январе пошлина понижалась на $26,6 после повышения в декабре на $0,6, в ноябре снижалась на $1,7 после сокращения в октябре на $7,6.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель, сообщил в понедельник Минфин. Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель). Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Средняя цена Brent за этот период составила $81,5.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном "минусуют" в ходе утренних торгов во вторник. Китайский CSI300 опустился на 0,16%, японский Nikkei 225 после снижения в предыдущие сессии растет на 1,28%, гонконгский Hang Seng потерял 1,01%, южнокорейский Kospi снизился на 0,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,17%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,30%.

Биржи США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

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