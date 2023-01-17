Министр экономики Германии предупредил о риске новых торговых войн в мире

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В мире высока вероятность начала новых торговых войн, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает Bloomberg.

Хабек считает риск новых войн очень высоким, тем более, что на фоне глобальной нестабильности страны все больше уделяют внимание непосредственно себе". По его словам, некоторые государства встали на путь "изоляции или конфронтации", а Китай "за последние годы ведет очень агрессивную политику".

"Если другие страны Европы или Северной и Южной Америки выберут то же самое, тогда мы не сможем решить мировые проблемы", - предупредил министр.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Евросоюзу нужно договориться с США, чтобы избежать торговой войны. Он также сказал, что ЕС должен реформировать меры государственной поддержки промышленности, в частности, уменьшив бюрократические барьеры.

В августе 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики в Северной Америке. Это создало напряженность в отношениях США с ЕС. Так, Франция выступила с обвинениями в адрес Вашингтона в том, что он, по мнению Парижа, ведет промышленную политику в "китайском стиле", которая дискриминирует неамериканские компании. В Париже также заявляли, что могут начать разбирательство с США в ВТО в связи с этим законом.

В конце сентября The Wall Street Journal сообщала, что европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергорынка, так и государственными стимулами. Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в Европе в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок.

В январе Международный валютный фонд выпустил исследование, в котором говорилось, что ухудшение международного сотрудничества и торговли может негативно отразиться на темпах роста мировой экономики, сильнее всего затронув беднейшие страны. Специалисты фонда отмечали, что мировая торговля серьезно пострадала от пандемии коронавируса и событий на Украине, при том, что на тот момент она только начала восстанавливаться от мирового финансового кризиса 2008 года, а также от выхода Великобритании из ЕС и торговой войны США с Китаем.