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VW прервал строительство аккумуляторного завода в Европе в ожидании мер поддержки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) приостановил план строительства предприятия по выпуску аккумуляторов в Восточной Европе и отдает приоритет аналогичному проекту в США, где он получит крупные субсидии, пишет Financial Times.

Как сообщают источники газеты, на прошлой неделе VW заявил чиновникам Евросоюза, что получит в США 9-10 млрд евро субсидий и кредитов в рамках закона Inflation Reduction Act (IRA), а также других программ.

Сейчас компания ждет, какими будут ответные меры ЕС на инициативы Вашингтона, направленные на стимулирование инвестиций в "зеленые" технологии, отметил один из источников.

Европейская комиссия на следующей неделе обнародует собственный законопроект в этой сфере (Net Zero Industry Act), который, как ожидается, будет предусматривать увеличение поддержки ключевых технологий, способных помочь Европе сократить выбросы и переключиться на безуглеродное производство электроэнергии.

Опубликованный на прошлой неделе Еврокомиссией предварительный документ не оправдал ожиданий, говорят отраслевые эксперты. Один из источников FT отметил отсутствие в документе конкретных мер, другой заявил, что США предлагают компаниям гораздо более интересные условия, чем Европа.

В VW сообщили FT, что решений о том, где именно будут располагаться как североамериканский, так и европейский заводы, пока не принято. При этом компания подтвердила свою приверженность строительству дополнительных предприятий по выпуску аккумуляторов в Европе.

"Но для этого нам нужны соответствующие условия. Вот почему мы ждем, что предложит ЕС в "зеленом" законопроекте", - заявили в VW.

Volkswagen Евросоюз Восточная Европа США Германия IRA
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