Европейские производители переносят операции в США из-за высоких цен на энергоресурсы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергорынка, так и государственными стимулами, пишет газета The Wall Street Journal.

Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в Европе в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок. Операционная среда в Штатах выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической продукции и компаний других энергоёмких отраслей. В августе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act (IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики.

Ранее в этом месяце WSJ сообщала со ссылкой на источники, что американский производитель электромобилей Tesla Inc поставил на паузу план выпуска аккумуляторов в Германии в связи с возможностью получения налоговых льгот в США. Источники газеты сообщали, что Tesla рассматривает возможность отправки в Штаты оборудования для производства аккумуляторов, предназначавшегося для ее предприятия в Берлине.

Среди европейских компаний, объявивших о расширении операций в США в этом году, - автопроизводитель Volkswagen AG, а также, например, голландская химкомпания OCI NV, владеющая предприятием по производству аммиака в штате Техас.

Европейская сталелитейная компания ArcelorMittal SA ранее в этом месяце объявила о сокращении производства на двух заводах в Германии. При этом результаты ее техасского предприятия оказались лучше ожиданий, что глава компании Адитья Миттал объяснил низкой стоимостью энергоносителей в регионе.

Эксперты отмечают, что американская экономика довольно хорошо прошла пандемию и более привлекательна для бизнеса, чем Европа и Китай, несмотря на рекордную инфляцию, сохраняющиеся проблемы в каналах снабжения и риски рецессии в результате ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). В Китае по-прежнему действуют карантинные ограничения для сдерживания распространения COVID-19, а Европа дестабилизирована энергетическим кризисом из-за конфликта на Украине.

Европейским производителям будет трудно сохранить конкурентоспособность без снижения цен на энергоресурсы или государственных субсидий, отмечает главный исполнительный директор норвежской химкомпании Yara International ASA Свейн Торе Холсетер. "Некоторым отраслям в результате придется релоцировать производство на постоянной основе", - считает он.