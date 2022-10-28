Американская пресса сообщает, что Макрон и Шольц готовы объединиться в противовес конкуренции США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на серьезные разногласия между двумя странами, выступили единым фронтом в вопросе противодействия протекционистской политике США, сообщило издание Politico.

"После публичной ссоры Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нашли то, в чем они согласны: растущая тревога по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальная необходимость для Европы нанести ответный удар", - пишет газета по итогам переговоров лидеров двух стран.

Как сообщалось, в последнее время отношения между Парижем и Берлином обострились из-за разногласий по ключевым политическим вопросам, таким как энергетика и оборона.

Издание отмечает, что Макрон и Шольц согласились, что ЕС не должен бездействовать, если Вашингтон будет продвигать свой Закон о снижении инфляции, который предлагает налоговые и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешнем виде. Он в первую очередь затронет французскую и немецкую промышленность электромобилей.

Франция и Германия сошлись во мнении, что если США продолжат такую политику, то ЕС придется нанести ответный удар, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций.

Макрон заявил в связи с этим, что у него с Шольцем "есть реальное сближение, чтобы двигаться вперед по этой теме, у нас был очень хороший разговор".

"Этот шаг опасен тем, что может ввергнуть трансатлантические отношения в новую торговую войну", - пишет Politico.

Однако, прежде чем задействовать такое "мощное оружие", Макрон и Шольц хотят попытаться достичь решения проблемы путем переговоров с Вашингтоном. Это должно быть сделано в рамках новой целевой группы ЕС-США, которая была создана во время встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и заместителя советника президента США по национальной безопасности Майка Пайла ранее на этой неделе. Как ожидается, группа встретится в режиме видеоконференции ближе к концу следующей недели, отмечает издание.