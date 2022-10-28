Банк Японии повысил прогноз инфляции, сохранив основные параметры ДКП

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ, распространенном по итогам заседания.

Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

При этом Банк Японии повысил прогноз для инфляции на текущий фингод, который завершится в марте 2023 года. Теперь ожидается, что потребительские цены без учета свежих продуктов питания вырастут на 2,9%, а не на 2,3%, как предполагалось в июле. Целевой уровень инфляции, установленный Центробанком, составляет 2%.

Ожидается, что инфляция в последующие два фингода будет составлять около 1,6%.

Прогноз роста ВВП в нынешнем фингоду был ухудшен до 2% с ранее ожидавшихся 2,4%. Экономика страны в следующем фингоду вырастет на 1,9% (прежде ожидалось 2%), а затем на 1,5%, прогнозирует ЦБ.